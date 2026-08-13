

اعتذر مطرب المهرجانات مسلم للشعب الأردني بعد انتشار مقطع فيديو لزوجته ومديرة أعماله أثار حالة من الجدل بسبب عبارات فُسرت على أنها تحمل إساءة للأردن وشعبه.

وأوضح مسلم في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية أن ما حدث لم يكن مقصودًا وحديث زوجته جاء نتيجة سوء تعبير وفي سياق الحديث عن حفله المرتقب في الأردن، مؤكدًا احترامه الكامل للبلد وشعبه، ومطالبًا جمهوره بتجاوز الأزمة.

مسلم يوضح موقفه

وأكد المطرب المصري تقديره للأردن ومكانته، مشيرًا إلى أن الفنانين المصريين والعرب يكنون للشعب الأردني كل المحبة والاحترام، كما جدد دعوته للجمهور لحضور حفله المنتظر.

موعد الحفل

وتأتي الأزمة قبل الحفل المقرر أن يحييه مسلم في الأردن غداً يوم 14 أغسطس الجاري، وسط حالة من الجدل التي صاحبت انتشار الفيديو، بعدما طالب بعض المتابعين بإلغاء الحفل قبل أن يخرج مسلم لتوضيح موقفه وتقديم اعتذار.

بداية الأزمة

وتبدأ القصة من مقطع فيديو متداول ظهر فيه مسلم خلال حديثه مع زوجته ووكيلة أعماله بشأن إمكانية إقامة حفل غنائي في الأردن، قبل أن ترد عليه بعبارة «لا لا، الأردن إيه»، لتثير كلماتها جدلًا واسعًا وتعرضها لانتقادات من متابعين اعتبروا حديثها مسيئًا للأردن وشعبه.