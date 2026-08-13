انقلبت حياة مواطن أمريكي في ليلة واحدة ليتحول من مجرد مشارك دائم في خيبات الحظ إلى مالك لواحدة من أضخم الثروات على وجه الأرض، وذلك بعد سلسلة طويلة من الإخفاقات استمرت 44 مرة متتالية.

انتهى مسلسل الانتظار الطويل، بعدما أسفر سحب «باوربول» الشهير عن ظهور تذكرة واحدة محظوظة في ولاية إلينوي الأمريكية، لتحصد الجائزة الكبرى وتتوج صاحبها بمليار وأربعة ملايين دولار (1.04 مليار دولار)، مسجلة ثامن أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب والثانية كأضخم رقم خلال عام 2026.

وجاء هذا التتويج التاريخي بعد 44 سحباً متتالياً بلا أي فائز، وهي الفترة التي شهدت تراكم الجائزة وتضخمها لتصل إلى أرقام فلكية، وسط احتمالات فوز شبه مستحيلة تُقدر بواحد في كل 292.2 مليون احتمال. لكن الأرقام السحرية التي غيّرت مصير الفائز للأبد طابقت تماماً التذكرة الرابحة: (4، 26، 66، 67، 69)، إلى جانب كرة «باوربول» الحمراء رقم 9 ومضاعف 2x.

وأمام الفائز باليانصيب الآن خياران مصيريان لإدارة ثروته المرعبة، فإما استلام المبلغ كاملاً على دفعات سنوية متدرجة تُصرف على مدار 29 عاماً، أو اختيار «الكاش الفوري» والحصول على دفعة واحدة صافية تُقدر بنحو 450.5 مليون دولار، بعد خصم الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية القاسية.

وبينما يستعد صاحب النصيب لتوديع حياته الطبيعية إلى الأبد، تعود عجلة الحظ للوراء، ليُعاد ضبط العداد في السحب القادم وتبدأ الجائزة الكبرى مجدداً من نقطة الصفر عند 20 مليون دولار، في انتظار مغامر جديد يكرر المعجزة.