اعترضت طائرات مقاتلة أمريكية طائرة مدنية دخلت المجال الجوي فوق فعالية رياضية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحضرها في أوهايو، أمس (الثلاثاء)، وأطلقت مشاعل تحذيرية لحثها على مغادرة منطقة حظر الطيران.



وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، المسؤولة عن مراقبة وتسيير دوريات في المجال الجوي الأمريكي، أكدت أن طائرة انتهكت قيود الطيران المؤقتة فوق المدينة التي استضافت دورة الألعاب الوطنية التي كان يستضيفها ترمب في أوهايو.



وأوضحت «نوراد» في بيان لها أن الطائرات المقاتلة الأمريكية رافقت الطائرة بأمان خارج المجال الجوي.



يذكر أن هذه المرة الرابعة على الأقل التي تنتهك فيها طائرة منطقة حظر الطيران قرب إقامة ترمب هذا الأسبوع فقط. إذ دخلت ثلاث طائرات المجال الجوي المحظور حول ملعب الجولف الخاص بترمب في بيدمينستر في نيو جيرسي، (الأحد).



وحسب الصحيفة، فإن هذه الاختراقات كانت عرضية، ووجّهت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية تذكيراً مهماً للطيارين بضرورة التحقق بانتظام من الإشعارات الفيدرالية المتعلقة بإغلاق المجال الجوي.



أما الحادثة التي وقعت فوق أوهايو، (الثلاثاء)، فكانت أكثر أهمية، إذ قامت المقاتلات التي أُرسلت لاعتراض الطائرة في المجال المحظور بإطلاق مشاعل حرارية، وهو إجراء مضاد يهدف عادة إلى تضليل الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء وإبطال مفعولها، لجذب انتباه الطيارين وإبلاغهم بضرورة مغادرة المجال الجوي.



ووقعت سلسلة مماثلة من الحوادث في وقت سابق في بيدمينستر. ففي 19 يوليو، اعترضت طائرات F-16 التابعة لـ «نوراد» ثلاث طائرات، وأطلقت مشاعل حرارية في اثنتين من تلك المواجهات لإخراجها من المجال الجوي المحظور فوق ملعب الجولف الخاص بترمب.