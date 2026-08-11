يستعد الفنانان المصريان بيومي فؤاد ومحمد ثروت لخوض تجربة سينمائية جديدة تجمعهما مجدداً من خلال فيلم «ورا الكنبة»، بعد آخر تعاون سينمائي بينهما قبل 3 سنوات، الذي ينتمي إلى الكوميديا الممزوجة بعناصر المغامرة والتشويق.

شقيقان في مواجهة المواقف

ويظهر الثنائي خلال الأحداث في دور شقيقين إلا أن اختلافاتهما تضعهما في مواقف متلاحقة، قبل أن يجد كل منهما نفسه مضطراً لخوض رحلة تجمعهما في سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة.

استعدادات التصوير

ومن المنتظر أن تبدأ أسرة الفيلم التصوير خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع استكمال اختيار باقي المشاركين، تمهيداً لكشف فريق العمل كاملاً خلال الفترة القادمة، ويحمل الفيلم توقيع محمد علوش في التأليف ويتولى مايكل بيوح مهمة الإخراج.

وتأتي عودة بيومي فؤاد ومحمد ثروت للعمل سوياً بعد فترة من آخر تعاون سينمائي جمعهما، ليقدما هذه المرة ثنائية شقيقين في قصة تعتمد على الكوميديا والمغامرات والمواقف العائلية إلى جانب التشويق.

أعماله الحالية

وعلى جانب آخر، يعرض حالياً لبيومي فؤاد فيلم «ابن مين فيهم» في دور العرض السينمائية في الفترة الحالية، ويجمع العمل كلاً من هالة فاخر، وبدرية طلبة، وإيمان السيد وآخرين، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.