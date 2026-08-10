جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، تأكيده على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأنها أزالت منه الألغام الإيرانية.



وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «الجهة الوحيدة المسيطرة حالياً على مضيق هرمز هي بحرية الولايات المتحدة، وأزلنا الألغام من المضيق بأكمله»، مضيفاً: «ما زلنا نمتلك القدرة على التصعيد».



وكان ترمب قد توعد إيران بدفع تعويضات للدول التي تضررت من هجماتها وحروبها طوال السنوات الماضية، منها اليمن وسورية وغزة ولبنان، مؤكداً أنه وجه ممثلي الولايات المتحدة بطرح هذه المسألة بقوة في أي مفاوضات مستقبلية، وكل المفاوضات القادمة.



في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران مصممة على مواصلة المشاورات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز.



ونقلت وكالة «تسنيم» عن وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث هاتفياً مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مستعرضَين آخر مستجدات المحادثات الثنائية بين إيران وسلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مناسب لعبور السفن بأمان من مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية عزم طهران على مواصلة هذا المسار.