كشف النجم العالمي براد بيت جانباً مؤلماً من حياته، متحدثاً عن فترة نفسية قاسية مر بها وشعر خلالها بأنه محاصر بالأزمات، إلى درجة راودته فيها أفكار حول الانتحار، مؤكداً أنه لم يقدم على إيذاء نفسه.

وأوضح بيت أن ما عاشه في تلك المرحلة لم يكن رغبة حقيقية في الموت، بقدر ما كان شعوراً طاغياً بالحاجة إلى التخلص من الألم والضغوط النفسية التي كان يعانيها.

أزمات وضغوط

ورفض النجم العالمي الخوض في تفاصيل الأسباب التي قادته إلى تلك الحالة، مكتفياً بالإشارة إلى ارتباطها بمشكلات عائلية وضغوط شخصية مر بها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن غريزة البقاء ساعدته على تجاوز الأزمة، مؤكداً أن طبيعته المتفائلة وتمسكه بالحياة كانا من العوامل التي دفعته إلى تخطي المرحلة الصعبة.

وتأتي تصريحاته في ظل النزاع القانوني الطويل مع طليقته أنجلينا جولي، إلى جانب ما شهدته علاقته بعدد من أبنائهما من توتر خلال السنوات الماضية.

العودة إلى الكحول

كما تحدث بيت عن رحلته مع الكحول، كاشفاً أنه التزم بالامتناع عن تناوله لمدة سبع سنوات، قبل أن يعود إليه بكميات محدودة، مؤكداً أنه أصبح أكثر حذراً ووعياً بمخاطر الإفراط.

الفن أولاً

وأكد براد بيت أن اهتمامه في الوقت الحالي ينصب على الأشخاص المقربين منه ومشاريعه الفنية، إلى جانب أعماله السينمائية الجديدة، من بينها فيلم «Heart of the Beast».