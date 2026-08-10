في مفاجأة غير متوقعة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي وأعادت للأضواء قصة واحدة من أكثر الزيجات صخباً في الوسط الفني، أعلنت التونسية مديحة الحمداني (طليقة النجم السوري الشهير قصي خولي ووالدة ابنهما) دخولها القفص الذهبي وبداية فصل جديد كلياً في حياتها.

وفاجأت مديحة متابعيها عبر حساباتها الشخصية بصورة رومانسية بدت فيها يدها متشابكة مع يد زوجها داخل السيارة، متألقة بخاتم زواج أنيق من الألماس. وأرفقت الصورة برسالة دافئة ومؤثرة أعلنت من خلالها لقبها الجديد «السيدة محمود» (Mrs. Mahmoud)، حيث كتبت: «الحمد للّه الذي أهداني رجلاً أراه وطناً، ويراني عالماً».

وتابعت واصفة شريك حياتها الجديد بصديقها المفضّل ومكانها الآمن، مؤكدة بسعادة بالغة: «وإن كان لي أن أختار ألف مرة، لاخترته في كل مرة».

ويأتي هذا الإعلان ليطوي صفحة طويلة من المحطات الدرامية التي جمعت مديحة بطليقها قصي خولي، والتي بدأت بزواج سري عام 2019، مروراً بأزمة علنية شهيرة عام 2020 وتصريحات مؤثرة، وصولاً إلى تفاهم جمع الطرفين لحماية وتربية ابنهما المشترك بعيداً عن الخلافات. واليوم، تفتح مديحة الحمداني باباً جديداً تماماً نحو الاستقرار والسعادة، متصدرة التريند وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي تمنى لها حياة جديدة ملؤها الهدوء والهناء.