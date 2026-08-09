دخل الفيلم المصري «حين يكتب الحب» مراحله الأخيرة من التصوير، بعد اقتراب فريق العمل من استكمال المشاهد المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى مراحل ما بعد الإنتاج خلال الفترة القادمة.

ويجمع الفيلم نخبة من النجوم في تجربة سينمائية رومانسية، يتقدمهم أحمد الفيشاوي، ودرة، ومعتصم النهار، وجميلة عوض، وإلهام شاهين، وشيري عادل، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

قصة رومانسية

تدور أحداث «حين يكتب الحب» في إطار رومانسي، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني، وإنتاج المنتج السعودي نايف عبدالله.

موعد العرض

من المنتظر الكشف عن موعد طرح الفيلم خلال الفترة القادمة، بعد الانتهاء من مراحل التصوير واستكمال التجهيزات اللازمة للعرض.

وكانت إلهام شاهين قد شاركت جمهورها أخيراً صوراً من كواليس تصوير الفيلم في الإسكندرية، بالتزامن مع بدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل خلال الأيام الماضية.

أحدث أعمال إلهام شاهين

وعلى جانب آخر، شاركت إلهام شاهين أخيراً في تصوير مسلسل «قلب شمس» كضيفة شرف، ومن المقرر عرض العمل قريباً، إذ يجمع يسرا ومحمد سامي في تجربة رومانسية جديدة، كتبها الأخير ويتولى إخراجها، كما يشارك في بطولتها.