تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة ودية جديدة أمام ضيفه موناكو الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على ملعب «أنفيلد»، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2026-2027.

افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 16، ثم أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29، قبل أن يقلص جولوفين أندريه النتيجة لموناكو في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وأدرك ميكا بيريث التعادل لفريق موناكو في الدقيقة 56، ثم خطف باري برونر الفوز للفريق الفرنسي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

سيناريو مكرر

وكان ليفربول بقيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، قد خسر المباراة الودية الماضية أمام ليدز يونايتد بنتيجة 4-2، بعد أن كان متقدماً 2-0.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» بمواجهة نيوكاسل يونايتد 23 أغسطس الجاري.