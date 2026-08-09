من الطبيعي أن أقول عن النصر إنه قوي، بل من الواجب أن أنصف هذه القوة التي يتمناها أي نادٍ، وأولها النادي الذي أعشقه، الأهلي، ولم أقل أميل له؛ لأن ميولنا استقامة.

قوة النصر التي سأتحدث عنها تتعلق برقابة مالية مشددة، نفذ منها رغم أن الرقم المالي الذي وُضع تحت الرقابة مليار إلا مئتي مليون، وربما لو دققوا قد يصل المليار، ومع ذلك نفذ وسجل وسجل وسجل. أما كيف، فلا أعلم عن الطريقة، لكنني أعلم أن بعض القرارات حمالة أوجه.

أطالب أصدقائي النصراويين بضرورة إفهامنا هل دُفع المبلغ نقداً أم بضمانات بنكية، مع أنني أعرف أن للرقابة المالية اشتراطات ليس منها «طلبناكم» أو «تكفون»، ومع ذلك أرى أن هناك اختراقاً حدث لا يقواه إلا النصر.

وعندي فضول أعرف أبطال هذا الاختراق لكي أوصي لهم ببراءة اختراع.

لأن فعلهم يُذكر ويُشكر على رأي الكابتن علي كميخ.

ويستحق هذا الفعل أن يُعمم على كل الأندية لتستفيد من خبرة النصر وقوته.

كتبت في هذه الزاوية بعد أن صدر القرار: اليوم جاءت التفاصيل وبان مكمن الخلل حينما أُعلن رسمياً أن النصر مدان بمليار ريال سعودي إلا 200 مليون، وهذا دون شك رقم مفجع يستحق أن نقف أمامه طويلاً والبحث عن أبطال هذه الفعلة التي أرهقت النصر.

الخبر: مصدر مقرب من «PIF»، مالك نادي #النصر:

‏• ديون النصر واجبة السداد تتجاوز 800 مليون ريال.

وكان هناك من يراهن أنها الضربة القاضية التي قصمت ظهر الجمل، مع أن أكثر النصراويين كانوا يرددون الوعد قدام.

وهنا الخبر اليقين: رفع الرقابة المالية عن نادي #النصر، وبإمكان النادي إجراء تعاقدات للموسم الجديد.

فعلاً النصر قوي جداً جداً جداً، ولكن المشكلة ليست في قوة النصر، بل في ضعف القرارات.

أين عدالة المنافسة التي أزعجتمونا بها يا طيور شلوى؟