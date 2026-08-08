أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة في بيان لها ، اليوم السبت ،أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.



وأكدت المملكة أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2817)، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.



وحمّلت المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.

من جانبها ، أدانتقطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها هرمز. وأكدت أن الهجوم خرق فاضحلقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الخارجية، رفض قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة تضامن قطر الكامل معالإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.