أعلنت وزارة التعليم الهوية البصرية الرسمية للعودة إلى الدراسة لتوحيد مخرجات الاتصال، وإبراز الهوية الموحدة في مختلف المبادرات والفعاليات. يعكس الشعار الذي اتخذته الوزارة تكامل جهود الأسرة والمنظومة التعليمية؛ لترسيخ الانتماء وتحفيز الشغف والابتكار لدى الطلبة. يوضح الدليل الإرشادي للهوية آليات الاستخدام والتطبيقات المعتمدة، التي ستستخدم عبر المنصات الرقمية والمطبوعات والأنشطة المصاحبة لانطلاق العام الدراسي الجديد.



يوفر الدليل إطاراً واضحاً لاستخدام العناصر بشكل ديناميكي وقوي، مع الحفاظ على قدر من المرونة التي تتيح تكييف الهوية بما يتناسب مع مختلف السياقات. يتألف شعار وزارة التعليم من مجموعة من الدوائر المتكاملة التي تتداخل لتشكل رمزية تمثل الكتاب والنخلة في توازن متناغم.



تم تصميم هذه الدوائر بأحجام وألوان متنوعة لتعكس عناصر رئيسية في العملية التعليمية مثل التكنولوجيا والمعلومات، وتجسد فكرة بناء فرد فاعل ومؤثر في المجتمع، قادر على الابتكار وتوظيف المعرفة ونقلها بفاعلية. ترمز هذه الدوائر إلى التفاعل والمشاركة المتناغمة في العملية المعرفية، وتم استلهام الخط العربي من الخط الكوفي، وصمم بنمط حديث يتكامل مع الشكل العام للشعار، مع مراعاة تصميم الخط الإنجليزي بنفس النسق لضمان الاتساق والتناغم بين اللغتين العربية والإنجليزية.