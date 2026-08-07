في صراع استعراضي حبس أنفاس عشاق التكنولوجيا والأثرياء حول العالم، نقلت شركة «كافيار» الروسية المنافسة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى منطقة جديدة تماماً، بعيداً عن صخب الملاعب والمدرجات.. نحو عالم الذهب الخالص والفخامة المطلقة!

الشركة المتخصصة في تعديل الأجهزة الفارهة أعلنت مجموعتها الحصرية «ليجندز»، مستهدفة كبار المقتنين بـ19 نسخة فقط حول العالم لكل نجم، بأسعار صادمة تبدأ من 13 ألف دولار وتصل إلى 16 ألف دولار للقطعة الواحدة.

نسخة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي جاءت مجسدة على هاتف سامسونغ القابل للطي (Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra)، متوشحة بألوان «التانغو» السماوية والبيضاء الممزوجة بصفائح الذهب عيار 24، مع رسومات حرارية ساحرة تعكس روح بطل العالم.

في المقابل، صُممت نسخة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو على أحدث طرازات آيفون (iPhone 17 Pro Max)، متسلحة بهيكل ذهبي ثقيل ونقوش بارزة ترمز إلى القوة والأرقام القياسية التي حطمها النجم الأسطوري خلال مسيرته.

ومع النفاذ السريع المتوقع للقطع الـ19 المتاحة، تحول السؤال على منصات التواصل الاجتماعي إلى سباق محتدم: هل ينتصر عشاق ميسي للتصميم الهندسي الفريد وشاشة السامسونغ المطوية، أم تحسم فخامة الآيفون الذهبي الجولة لصالح رونالدو؟