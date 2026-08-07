تتجه السعودية وتركيا وباكستان إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي، إذ كشف مصدران من المنطقة لوكالة «رويترز» أن الدول الثلاث ستوقع اليوم (الجمعة) في جدة اتفاقية للدفاع المشترك، بالتزامن مع قمة ثلاثية تجمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وتكتسب الاتفاقية المرتقبة أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية، فيما يُنتظر أن تفتح آفاقاً أوسع للتنسيق والتعاون بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد.

قمة ثلاثية في السعودية

يذكر أن المملكة ستستضيف اليوم القمة الثلاثية التي تجمع الأمير محمد بن سلمان وأردوغان وشهباز شريف، في لقاء يعكس تنامي مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، وحرصها على تعزيز الشراكة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن تتناول القمة العلاقات الثنائية والثلاثية، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

أردوغان يصل في زيارة عمل

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور السعودية اليوم في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، تلبية لدعوة رسمية، للمشاركة في القمة الثلاثية.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن أردوغان سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك.