ارتفع سعر ‌الذهب اليوم، للجلسة الرابعة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 4285.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) مسجلًا أعلى مستوى له منذ 18 يونيو.

وفي الجلسة الماضية، سجل الذهب أكبر مكاسب يومية ‌له منذ فبراير، وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتصل إلى 4345.50 دولارًا.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وتعرض مؤشر الدولار لضغوط، ويؤدي تراجع العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار السلع المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 62.34 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.8% إلى 1750.15 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1377 دولارًا.