استيقظت محافظة الإسكندرية، فجر الأربعاء، على جريمة أسرية مروعة هزت منطقة الإبراهيمية، بعدما تحول خلاف داخل منزل إلى مأساة انتهت بمقتل رب الأسرة وإصابة زوجته ونجله الآخر، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، مع إصدار قرار بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان وقت ارتكاب الجريمة تحت تأثير المواد المخدرة.

وشهدت منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية الواقعة داخل شقة سكنية بشارع الأحقاف، حيث تشير التحريات الأولية إلى اتهام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بالاعتداء على أفراد أسرته، ما أسفر عن وفاة والده في موقع الحادثة، بينما أُصيبت والدته بإصابات بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث ترقد داخل العناية المركزة في حالة حرجة، كما أُصيب شقيقه بجروح متفرقة استلزمت خياطة نحو 21 غرزة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، فيما أجرت فرق البحث الجنائي المعاينة اللازمة، وبدأت جهات التحقيق في سماع أقوال الشهود وجمع الأدلة للوقوف على تفاصيل الواقعة وظروفها.

وبحسب التحريات الأولية، يُشتبه في أن المتهم كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت وقوع الحادثة، إلا أن النيابة العامة أكدت استمرار التحقيقات في انتظار نتائج التقارير الفنية وتحليل العينات، قبل حسم هذه الفرضية بشكل نهائي.

وفي إطار استكمال التحقيقات، أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارًا بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، لإجراء الفحوص اللازمة وبيان ما إذا كان واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء ارتكاب الجريمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج الفحص.

وفي الوقت نفسه، يواصل فريق التحقيق فحص مسرح الجريمة والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب مراجعة الأدلة الفنية وتقارير المعمل الجنائي، لكشف التسلسل الكامل للأحداث وتحديد الدوافع والملابسات.

وروى عدد من جيران الأسرة، في أقوال أولية، أن المتهم كان يعمل بإحدى ورش إصلاح السيارات، وأنه كان، بحسب روايتهم، يتعاطى مواد مخدرة بصورة متكررة، وأضافوا أن مشادة كلامية اندلعت بينه وبين والديه بعدما طلب مبلغًا ماليًا، يُعتقد أنه كان يرغب في استخدامه لشراء مواد مخدرة، قبل أن تتطور إلى اعتداء داخل المنزل باستخدام سلاح أبيض.

وأوضح الجيران أن الأب كان أول من تعرض للاعتداء، فيما أصيبت الأم أثناء محاولتها التدخل لإنقاذ زوجها، بينما أُصيب شقيق المتهم خلال محاولته السيطرة على الموقف.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في انتظار نتائج تقارير الطب الشرعي والأدلة الفنية، التي ستحدد بصورة نهائية ملابسات الجريمة وأسبابها.