كشف مصدر خاص لـ«عكاظ» أن إدارة نادي الوحدة أوشكت على إنهاء جميع العوائق التي واجهتها في ملف الحصول على الكفاءة المالية، مؤكداً أن الإعلان الرسمي عن استيفاء المتطلبات بات مسألة وقت لا أكثر.



ميدانياً، يختتم فريق الوحدة مساء غد (الخميس)، معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة أنطاليا التركية، واستمر 19 يوماً، ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.



وخاض «فرسان مكة» خلال المعسكر مباراة ودية واحدة أمام فريق دهوك العراقي، خسرها بهدفين دون مقابل، فيما كثّف المدير الفني فوجنبسكي البرنامج الإعدادي بإقامة حصتين تدريبيتين يومياً صباحاً ومساءً، إلى جانب إجراء مناورات يومية، بهدف الوقوف على مستويات جميع اللاعبين وكشف إمكاناتهم الفنية، تمهيداً لبناء النهج التكتيكي والاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها منافسات الموسم.



وسيمنح الجهاز الفني اللاعبين إجازة لمدة يومين، الجمعة والسبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد، استعداداً لخوض مباراة ودية محلية، ستكون الأخيرة قبل مواجهة الشباب المقررة يوم الأحد 16 أغسطس في مكة المكرمة، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.