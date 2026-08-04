علمت مصادر «عكاظ» أن وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، تدخّلت بشكل مباشر لحل الأزمة التي تواجه فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمراره خلال الموسم القادم.



وأوضحت المصادر أن التحرّك يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الألعاب المختلفة ودعم الأندية للحفاظ على منافساتها، فيما ينتظر أن تصدر اللجنة التنفيذية للنادي الأهلي قرارها النهائي خلال الأيام القادمة بشأن مستقبل الفريق وآلية الدعم المقدم.



ويعد هذا التدخّل خطوة مهمة للحفاظ على أحد أبرز فرق السلة في المملكة.