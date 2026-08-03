شهد ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في حركة شحن النفط، مع تزايد عدد ناقلات الخام التي تستخدم الميناء للتصدير، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات الأمنية في المنطقة وعبور مزيد من السفن مضيق باب المندب دون تشغيل أنظمة التتبع، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» اليوم.



5 ناقلات عملاقة



وأظهرت صور أقمار صناعية التقطها القمر الأوروبي «سنتينل-2»، أخيراً، رسو خمس ناقلات نفط عملاقة على أرصفة تحميل النفط في ميناء ينبع، في أكبر نشاط يشهده الميناء منذ تصاعد التهديدات التي استهدفت الملاحة السعودية قبل نحو أسبوعين. ويؤدي ميناء ينبع دوراً محورياً في الحفاظ على تدفقات صادرات النفط السعودية، بعدما دفعت التوترات الإقليمية المملكة إلى نقل كميات كبيرة من الخام عبر خطوط الأنابيب إلى ساحل البحر الأحمر، لتصديرها إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضيق هرمز.



أعلى معدلات الشحن



وأظهرت بيانات تتبع السفن استمرار تدفق صادرات النفط الخليجية، إذ غادر أكثر من 8.4 مليون برميل من النفط موانئ الخليج يوم الجمعة الماضي، في واحدة من أعلى معدلات الشحن اليومية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير الماضي، بينما نُقل الجزء الأكبر منها على متن ناقلات أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها.