لفتت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الأنظار في أحدث ظهور لها، خلال بروفات حفلها المرتقب بمدينة العلمين، حيث تواصل استعداداتها المكثفة للقاء جمهورها يوم 7 أغسطس في بورتو غولف من خلال وضع اللمسات النهائية على الفقرات الغنائية التي ستقدمها خلال الحفل.

ظهور جديد مع عزيز الشافعي

وكشف الملحن عزيز الشافعي جانبًا من التحضيرات، بعدما نشر مقطع فيديو من البروفات عبر حسابه على «فيسبوك»، ظهرت فيه شيرين وهي تؤدي أغنية «اللي يقابل حبيبي» في أول ظهور لها قبل الحفل المرتقب وسط تفاعل واسع من متابعيها.

خاتم يشغل الجمهور

وبعيدًا عن أجواء البروفات، أثارت شيرين عبد الوهاب تفاعلًا واسعًا بعد ظهورها وهي ترتدي خاتمًا في يدها، ما فتح باب التكهنات بين المتابعين حول ما إذا كان دبلة تشير إلى ارتباط جديد، فيما رجح آخرون أنه مجرد خاتم مزود بفص إلا أن جودة الفيديو لم تكن كافية لتأكيد طبيعة الخاتم أو نفي التكهنات المتداولة.

نفاذ التذاكر

كما حظي الحفل بإقبال جماهيري كبير انعكس على سرعة نفاد عدد من فئات التذاكر، ما دفع الجهة المنظمة إلى طرح مراحل إضافية للحجز، قبل أن تعلن إعادة طرح فئة «VIP Lounge» بسعر 500 ألف جنيه مصري، لتصبح الأغلى بين حفلات مهرجان العلمين هذا الصيف.

ويعد حفل العلمين أول لقاء جماهيري لشيرين منذ نحو عام، بعد آخر حفلاتها في ختام الدورة العشرين من مهرجان موازين بالمغرب، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا، رغم الجدل الذي رافق بعض تفاصيله.