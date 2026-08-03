تستعد أسرة فيلم «شمس الزناتي» للعودة إلى بلاتوهات التصوير، اليوم (الإثنين) 3 أغسطس، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية، وفق الخطة الإنتاجية المحددة للعمل.

ومن المقرر، أن يدخل الفيلم بعد انتهاء التصوير مراحل المونتاج والتجهيزات النهائية، استعداداً لعرضه، وسط حالة من الترقب الجماهيري، خصوصاً أن العمل يعيد تقديم واحدة من أشهر الحكايات في تاريخ السينما المصرية برؤية عصرية جديدة.

وكشف المخرج أحمد خالد موسى، تحضير فريق العمل عدداً من المفاجآت السينمائية التي من المنتظر أن تعزز أحداث الفيلم، وفي مقدمتها انضمام مجموعة جديدة من الممثلين إلى قائمة الأبطال، على أن تُعلن أسماؤهم رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة.

ويشارك في بطولة «شمس الزناتي» نخبة من الفنانين: محمد إمام، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمود عبدالمغني وأحمد عبدالحميد، فيما يواصل صُنّاعه التحضيرات لاستكمال بقية المشاهد تمهيداً لإنجاز مراحله الفنية الأخيرة.