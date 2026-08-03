شهد أحد قطارات السكك الحديدية في مصر، أمس (الأحد)، حريقاً محدوداً أدى إلى توقفه مؤقتاً في محافظة الجيزة، وسط حالة من الخوف والقلق بين الركاب، قبل السيطرة على النيران واستئناف الرحلة دون تسجيل إصابات.

قلق بين الركاب

توقف القطار في قرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، بعد تصاعد الأدخنة من إحدى العربات، ما دفع الركاب إلى مغادرتها سريعاً تحسباً لأي خطر محتمل.

السيطرة على الحريق

واستمرت الأدخنة في التصاعد لنحو 15 دقيقة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من السيطرة على الحريق، ليعاود القطار رحلته، دون وقوع أي إصابات بشرية.

ترقب بيان رسمي

ولم تُصدر الهيئة القومية لسكك حديد مصر -حتى الآن- بياناً رسمياً يوضح أسباب الحريق أو ملابساته، فيما يُنتظر إعلان التفاصيل بعد انتهاء الفحص.