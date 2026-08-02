تسببت تصرفات السائح الكويتي سلمان عبدالله الحبيل في إغلاق منزل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ومنع الزيارات عنه، وذلك بعدما ظهر في صور عدة مستلقياً على سرير الفنان الراحل، ما أدى لاستياء أسرته.

كشف التفاصيل

وقالت إحدى صانعات المحتوى في مقطع فيديو: «للأسف، هناك خبر صادم وسيزعج الكثيرين جداً، وهو أن أسرة عبدالحليم أغلقت منزله ومنعت الزيارة بسبب مشكلة تسبب فيها سائح أثناء زيارته للشقة».

نام على السرير

وأضافت: «الشخص هذا زار منزل عبدالحليم، ونام على سريره، واتغطى باللحاف، واتصور، ونشر الفيديو على صفحته، ولما الناس انتقدته، رد عليهم بسخرية، وقال: أنتم المخطئون، المفروض تضعوا حواجز مثل أي متحف»، كما انتقد نظافة المنزل، وهو ما أغضب القائمين عليه، ودفعهم إلى إغلاق المنزل اعتراضاً على هذا التصرف.

البيت نظيف جداً

وتابعت: «من زار البيت يعرف أنه نظيف جداً، ومنذ وفاة عبدالحليم والأسرة حريصة على الحفاظ عليه كما أوصى قبل وفاته، وكل من يدخله يشعر وكأن روح عبدالحليم ما زالت حاضرة فيه.»