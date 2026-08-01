أعاد رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله ترتيب أولويات الإدارة الرياضية في النادي الأهلي، بعدما تحوّل التركيز من استكمال تدعيم الفريق في سوق الانتقالات إلى البحث عن مدير فني جديد يقود المشروع الرياضي خلال المرحلة القادمة، في توقيت بالغ الحساسية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت الإدارة الرياضية تعمل خلال الأسابيع الماضية على إنهاء ملفي التعاقد مع لاعب محور أجنبي وظهير أيمن محلي، وفق الحاجات الفنية التي حددها يايسله، إلا أن مغادرته المفاجئة فرضت واقعاً جديداً، يتمثل في ضرورة حسم ملف المدرب أولاً، قبل استكمال بقية الصفقات بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني الجديد.

ويواجه الأهلي تحدياً كبيراً، إذ سيصل المدرب الجديد إلى فريق خاض معسكره الإعدادي وفق أفكار فنية مختلفة، وسيحتاج إلى وقت للتعرف على اللاعبين، وتقييم حاجاته الفنية، وإعادة بناء الجوانب التكتيكية، في وقت لا يمنح فيه جدول الموسم مساحة كبيرة للتحضير.

وتزداد أهمية سرعة التعاقد مع المدرب الجديد في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر الفريق، وفي مقدمتها كأس القارات للأندية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وهي بطولات تتطلب جاهزية فنية، واستقراراً مبكراً للحفاظ على تنافسية الفريق.

وتسابق الإدارة الأهلاوية الزمن لإنهاء ملف القيادة الفنية، حتى يتمكن المدرب الجديد من قيادة المرحلة الأخيرة من التحضيرات، والوقوف على حاجات الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات، في خطوة ستكون حاسمة لرسم ملامح الموسم الجديد، بعد أن تحولت الأولوية من التعاقد مع اللاعبين إلى اختيار المدرب القادر على مواصلة المشروع الفني للفريق.