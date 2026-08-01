أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين أن كرة القدم العالمية تواجه «أزمة قيادة واضحة» في ظل الجدل المتصاعد حول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالباً باتخاذ خطوة عاجلة تتمثل في إلغاء نظام الاقتراع السري في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي القادمة.



وقال الأمير علي إن خبرته السابقة في خوض هذه العملية الانتخابية دفعته إلى المطالبة بضرورة اعتماد التصويت العلني، مشيراً إلى أن معظم القرارات المهمة في كرة القدم، بما فيها اختيار الدول المضيفة لكأس العالم، باتت تُتخذ عبر تصويت معلن، باستثناء انتخابات رئيس «فيفا».



وأوضح أن انتخاب رئيس الاتحاد الدولي كل 4 سنوات، إلى جانب وجود مجلس يتولى اتخاذ القرارات، يستوجب وجود آلية تصويت علنية تضمن مساءلة رؤساء الاتحادات الوطنية أمام جماهير كرة القدم والمسؤولين واللاعبين الذين يمثلونهم.



وأشار رئيس الاتحاد الأردني إلى أن التصويت العلني لا يعزز الشفافية فقط، بل يوفر أيضاً حماية للاتحادات الوطنية التي قد تواجه ضغوطاً أو محاولات تأثير لاتخاذ مواقف معينة خلف الأبواب المغلقة، لافتاً إلى أن مثل هذه الحالات حدثت في السابق.



وشدد الأمير علي على أن اعتماد التصويت العلني سيمنح الاتحادات الوطنية حرية أكبر في اتخاذ قرارها خلال أهم عملية انتخابية في كرة القدم العالمية، وهي اختيار قيادة «فيفا» وتحديد المسار المستقبلي للعبة الأكثر شعبية في العالم.