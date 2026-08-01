طالب الاتحاد الألماني لكرة القدم، السبت، بإجراء تحقيق شامل بشأن آلية إعداد مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلق بالسماح بدخول مستثمرين من القطاع الخاص في الأنشطة التجارية المرتبطة بالبطولات الكبرى، داعياً في الوقت ذاته إلى إحداث تغيير جوهري في أسلوب إدارة العمل داخل المؤسسة الكروية العالمية.



وجاء موقف الاتحاد الألماني عقب إعلان «فيفا» تراجعه عن المضي في المشروع الذي طرحه رئيسه جياني إنفانتينو، والذي واجه اعتراضات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وعدد من الاتحادات القارية، بسبب مخاوف تتعلق بالحوكمة وطريقة اتخاذ القرار.



وكان الاتحاد الألماني قد انضم إلى «يويفا» في معارضة المقترح، حيث لوّح سابقاً بإمكانية مقاطعة مسابقات «فيفا»، قبل أن يطالب بمزيد من الوضوح والشفافية بشأن مراحل إعداد المشروع ودراسة تداعياته.



وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف لوكالة «سيد» التابعة لوكالة الصحافة الفرنسية إن إدارة «فيفا» تعاملت مع الملف بشكل أحادي ومن دون مستوى كافٍ من الشفافية، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع مسؤولية المؤسسة تجاه كرة القدم العالمية.



وأضاف نويندورف أن الاتحاد الألماني، بالتعاون مع «يويفا» والاتحادات القارية الأخرى، سيعمل على الدفع نحو ترسيخ ثقافة إدارية مختلفة داخل «فيفا»، تقوم على الحوار ومشاركة الأعضاء في صناعة القرارات عبر هيئات الحوكمة المعتمدة.



من جهته، انضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى الدعوات المطالبة بمراجعة شاملة لآليات القيادة والحوكمة في «فيفا»، مؤكداً ضرورة ضمان إدارة كرة القدم العالمية بدرجة أعلى من الشفافية.



وكان المقترح محل الجدل قد أثار انتقادات من عدد من الجهات الكروية، رغم طرحه في أعقاب إعلان «فيفا» تحقيق عائدات قياسية من بطولة كأس العالم 2026.