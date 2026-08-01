«العالمي» رهان رونالدو.. النصر يدشن عصر الملاك الكبار

من كان يتصور أن اللاعب الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، سيصبح يومًا أحد أعمدة نادي النصر السعودي، وربما أحد المساهمين في رسم مستقبله الاستثماري؟

قبل أعوام قليلة، بدا مجرد تخيُّل ارتداء كريستيانو رونالدو قميص النصر أقرب إلى الأحلام منه إلى الواقع؛ فالرجل الذي صنع مجده بين لشبونة ومانشستر ومدريد وتورينو، وحصد خمس كرات ذهبية، وسجل أكثر من 900 هدف رسمي، وأصبح الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وأكثر الرياضيين متابعةً على منصات التواصل الاجتماعي، كان يمثِّل قمة الهرم الكروي العالمي، واسمًا تتنافس عليه أكبر الأندية والعلامات التجارية في العالم.

لذلك السعودية لم تتعاقد مع لاعب استثنائي فحسب، بل استقطبت أحد أقوى العلامات الرياضية والإعلامية والاقتصادية في العصر الحديث.

تحالف استثماري موحد

اليوم، وبعد أن أصبح وجود رونالدو في النصر حقيقةً راسخةً لا مجرد حلم، تتجه الأنظار إلى فصل جديد قد يكون الأكثر إثارة في العلاقة بين الطرفين؛ فصل لا يتحدث عن الأهداف والبطولات فقط، بل عن الاستثمار والملكية وصناعة المستقبل.

ففي الوقت الذي تشهد فيه منظومة تخصيص الأندية السعودية تطورات متسارعة، كشفت تقارير حديثة أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس عروضًا استثمارية للتملُّك الجزئي في نادي النصر، ضمن مسار يستهدف تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة، مع تفضيل خيار الاستحواذ الجزئي على البيع الكامل، حفاظًا على القيمة السوقية للنادي وتعزيز موارده المستقبلية.

وفي موازاة ذلك، تتحدث أوساط رياضية وإعلامية عن تحركات يقودها عدد من رجالات النصر ورجال الأعمال النصراويين لتشكيل تحالف استثماري موحد يهدف إلى المحافظة على هوية النادي، وبناء كيان اقتصادي قادر على قيادة (العالمي) في مرحلة ما بعد الخصخصة، وسط حضور لافت لاسم كريستيانو رونالدو في قلب هذه المعادلة.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، فإن تقارير إعلامية دولية كانت قد ربطت بين تجديد عقد رونالدو واستمرار مشروعه مع النصر، وبين حصوله على حصة ملكية في النادي، في خطوة تعكس رغبته في أن يمتد ارتباطه بالعالمي إلى ما بعد الاعتزال.

وإذا اكتملت هذه الخطوة، فلن يكون رونالدو مجرد أسطورة أنهت مسيرتها في السعودية، بل سيكون أحد أوائل النجوم العالميين الذين انتقلوا من قيادة الفريق داخل الملعب إلى المشاركة في صناعة مستقبله من داخل غرفة الملاك، في نموذج يعكس التحول العميق الذي تشهده الرياضة السعودية.

قصة تجاوزت حدود كرة القدم

انتقال رونالدو تحوّل إلى نقطة انعطاف في مشروع دولة، وإلى قصة تجاوزت الرياضة لتصل إلى الاقتصاد، والسياحة، والاستثمار، والإعلام، والدبلوماسية الرياضية، والقوة الناعمة. شخصيته تمتلك قدرة نادرة على صناعة الاهتمام، وجذب الاستثمارات، وتحريك الأسواق، وتغيير الصورة الذهنية لأي مشروع ترتبط به.

فما بدا في البداية صفقة كروية ضخمة، أصبح مع مرور الوقت أحد أبرز التحولات في تاريخ الرياضة السعودية الحديثة، حتى بات كثير من المحللين يعدونه الشرارة التي سرّعت انطلاق مرحلة جديدة من مشروع المملكة الرياضي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ولم يكن التحول مقتصرًا على نتائج المباريات أو قيمة التعاقدات، بل امتد إلى تغيير الصورة الذهنية للدوري السعودي عالميًا، وتحويله من بطولة إقليمية محدودة الحضور إلى دوري يحظى بمتابعة يومية من كُبريات وسائل الإعلام العالمية، ويجذب اللاعبين والرعاة والمستثمرين على حد سواء.

لهذا لم تكن صفقة رونالدو مجرد تعاقد مع لاعب كرة قدم، بل استثمار في اسم عالمي يمتلك قدرة استثنائية على إعادة توجيه أنظار العالم نحو الدوري السعودي، وفتح أسواق جديدة، وجذب الرُّعاة، وتعزيز الحضور الإعلامي للمملكة.

أصبح الدوري السعودي حاضرًا بصورة يومية في نشرات الأخبار الرياضية العالمية، وتحول إلى محور للنقاش في البرامج التحليلية الأوروبية، ولم يعد الحديث يدور فقط حول نتائج المباريات، بل عن مستقبل الكرة السعودية، واستثماراتها، وبنيتها التحتية، وطموحاتها المرتبطة برؤية 2030.

لقد كانت تلك اللحظة نقطة التحول التي غيرت نظرة العالم إلى الدوري السعودي، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الرياضي.

دعم ملف كأس العالم 2034

لم يقتصر تأثير رونالدو على رفع القيمة الفنية والتسويقية للدوري السعودي، بل امتد ليصبح أحد أبرز عناصر القوة الناعمة التي عززت الحضور الدولي للمملكة في ملف استضافة كأس العالم 2034؛. فوجود لاعب يُعد أحد أكثر الشخصيات الرياضية تأثيرًا في العالم، ويتابعه مئات الملايين عبر مختلف المنصات، منح المشروع الرياضي السعودي نافذة إعلامية استثنائية للوصول إلى جماهير وأسواق لم تكن كرة القدم السعودية حاضرة فيها بهذا الزخم من قبل.

ويرى مراقبون أن رونالدو لعب دورًا يتجاوز حدود الملعب، إذ أسهم حضوره المستمر في تسليط الضوء على التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع الرياضة؛ من تطوير البنية التحتية والمنشآت الحديثة، إلى استضافة البطولات العالمية واستقطاب أكبر النجوم، بما عزز الصورة الذهنية للسعودية كدولة تمتلك المقومات والطموح لتنظيم أكبر حدث كروي في العالم. كما جاءت تصريحاته المتكررة الداعمة للمملكة وإشادته بمشروعاتها الرياضية والسياحية لتمنح هذا الحراك بعدًا دوليًا إضافيًا، وترسِّخ مكانة الرياضة بوصفها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة السعودية.

إن القيمة الحقيقية لصفقة رونالدو لا يمكن قياسها بالأهداف أو البطولات أو حتى بالأرقام المالية وحدها، بل بما أحدثته من تحول استراتيجي في مكانة الرياضة السعودية على الساحة الدولية، إذ أصبحت المملكة لاعبًا رئيسيًا في صناعة كرة القدم العالمية، وأحد أكثر الأسواق الرياضية جذبًا للاستثمار، وهو التحول الذي يصعب ربطه بصفقة واحدة، لكنه بدأ -بلا شك- مع وصول النجم البرتغالي إلى نصر الرياض.