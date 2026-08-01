بات انتقال حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينها إلى نادي كولو كولو التشيلي محل شك، رغم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

تألق لافت في المونديال

وكان فوزينها قد خطف الأضواء في بطولة كأس العالم 2026، إذ قام بـ18 تصدياً مذهلاً خلال 4 مباريات، بما في ذلك 8 تصديات في مباراة دور الـ32 أمام الأرجنتين.

تأجيلات متكررة تثير الشكوك

وبحسب صحيفة «غلوبو» البرازيلية، كان من المتوقع أن يصل فوزينها إلى تشيلي الثلاثاء الماضي لإتمام إجراءات التعاقد، ثم أُعيدت جدولة وصوله إلى الأربعاء، قبل أن يضطروا إلى تغيير الموعد مرة أخرى، ليتأجل وصوله إلى الخميس، لكنه لم يصل أيضاً، ما أثار حالة من الشك بشأن الصفقة.

نهضة بركان يدخل على الخط

وأضافت الصحيفة أن فوزينها غيّر خططه، ويتفاوض حالياً على اللمسات الأخيرة للانضمام إلى نادي نهضة بركان المغربي، وهو النادي نفسه الذي يفاوض مدربه في منتخب الرأس الأخضر بوبيتسا.