توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، فيما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل ما بين وادي الدواسر وشروره، كما تتأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بارتفاع في درجات الحرارة العظمى مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزائها الجنوبية ولا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية منها كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي،

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.