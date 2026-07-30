في أجواء عائلية مميزة، احتفل الفنانان أحمد حلمي ومنى زكي بتخرج ابنتهما الكبرى لي لي من الجامعة، بعد حصولها على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف، في احتفالية عائلية شاركا جانباً منها مع جمهورهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

احتفال عائلي بمناسبة التخرج

ومن جانبه، نشر أحمد حلمي صورة من حفل التخرج، ظهر فيها برفقة زوجته وأبنائه، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة، وموجهاً رسالة لابنته أكد فيها أنها كانت وما زالت مصدر سعادة وفخر للعائلة، متمنياً لها النجاح والتوفيق في حياتها القادمة.

كما حرصت منى زكي على تهنئة ابنتها بهذه المناسبة، معبرة عن فخرها الكبير بما حققته من تفوق أكاديمي، إذ وجهت إليها رسالة مليئة بالمحبة أكدت فيها سعادتها بتخرجها بمرتبة الشرف، ووصفت هذا الإنجاز بأنه لحظة استثنائية تستحق الاحتفال.

وحظيت الصور والرسالة بتفاعل واسع من المتابعين، الذين حرصوا على تهنئة لي لي، متمنين لها مستقبلاً مليئاً بالنجاحات والإنجازات.

آخر أعمال منى زكي

وعلى الصعيد الآخر، تنتظر منى زكي طرح فيلمها الجديد «الجواهرجي» في دور العرض السينمائية يوم 5 أغسطس القادم ضمن منافسات موسم أفلام صيف 2026.

ويشهد الفيلم عودتها للعمل مجدداً مع الفنان المصري محمد هنيدي، ويشاركهما البطولة نخبة من الفنانين أبرزهم لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وباسم سمرة وآخرون، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.