أثارت الانفجارات التي شهدها ميناء دمياط في مصر، اليوم (الأربعاء)، تساؤلات واسعة حول أسبابها، بعد تقارير تحدثت عن احتمال تعرض منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي لهجوم بطائرة مسيّرة، في حين أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية السيطرة على حريق اندلع داخل الميناء، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

تقارير عن هجوم

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن شركة «أمبري» البريطانية المتخصصة في الأمن البحري أن منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة أمريكية وتدار بمعرفتها، وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لإصابة بطائرة مسيّرة أثناء وجودها في ميناء دمياط.

كما أفادت شركة «إنشكيب» لخدمات الموانئ باندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء خلال عمليات تفريغ الشحنة، مشيرة إلى أنه تم سحب السفينتين خارج الميناء، مع توقع استئناف العمل في الأرصفة والمحطات الأخرى.

بيان وزارة البترول

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، أنه «في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغويز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع».

وأضافت الوزارة أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي انتقل فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى انتهاء التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وشددت الوزارة على أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، مؤكدة أن فرق الطوارئ تواصل، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة، فيما جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف والإعلان عن أي مستجدات.

رواية الخبير العسكري

من جانبه، قال الخبير العسكري والإستراتيجي المصري سمير راغب إن الحادث عبارة عن حريق في غرفة المحركات بسفينة متهالكة، تمت السيطرة عليه وسحبها خارج رصيف الميناء، مؤكداً عدم وقوع خسائر في الميناء أو خزانات الغاز أو السفن الأخرى، ونافياً ما تردد بشأن تعرض سفينة أمريكية لهجوم بطائرة مسيّرة.

ويترقب المراقبون نتائج التحقيقات الرسمية التي ستحدد أسباب الحريق وملابساته، في ظل الاهتمام الذي يحظى به ميناء دمياط باعتباره أحد أهم موانئ تداول الغاز الطبيعي المسال والطاقة في مصر على البحر المتوسط.