لم تكن الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس (الثلاثاء) مجرد موعد روتيني للتسوق في محافظة كوماموتو اليابانية؛ بل كانت اللحظة التي تحول فيها متجر «إيون مول» الشهير إلى مصيدة من الركام والدخان.

زلزال مباغت بقوة 7.1 درجة هزّ عمق جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، لتهوى أجزاء من الطابق الثاني فوق رؤوس المتسوقين، مخلفةً حالة من الذعر والاحتجاز تحت الأنقاض. ومع مشاهد الغبار والأبخرة المتصاعدة من الواجهة المنهارة وأنباء عن انفجار داخلي أعقب الهزة، دخلت فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن لإخراج المحاصرين وسط ذهول الشارع.

الزلزال، الذي ضرب على عمق ضحل زاد من شدة تدميره للبنية التحتية، استنفر السلطات اليابانية لإجلاء أكثر من 150 ألف مواطن نحو مراكز الإيواء، مع إطلاق إنذارات خاطفة من موجات تسونامي قبل أن يتم إلغاؤها. وفي تصريح أولي، أكدت رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي سقوط عدد من المصابين مع استمرار عمليات حصر الأضرار، محذرة من هزات ارتدادية قد لا تقل خطورة.

وفي ظل مخاوف كبرى أحاطت بالمنشآت الحساسة، طمأنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشارع، مؤكدة أن محطة «سينداي» النووية القريبة لم تتأثر وتواصل عملها بأمان تام.