في موقف جمع بين سوء الحظ والطرافة بمحافظة «زونغولداك» شمالي تركيا، أفرغ عمال النظافة حمولة شاحنتهم بالكامل في ساحة خالية، بحثاً عن حقيبة امرأة ضاعت بسبب سوء فهم خاطف.

بدأت القصة عندما عادت «سيفدا» من المستشفى بعد أداء عملية جراحية، ووضعت حقيبة يدها بجانب حقيبة سفر أمام باب المبنى لثوانٍ معدودة لتجلب شيئاً من الداخل. وفي تلك اللحظة، مرّ عمال النظافة وظنوا أن الحقيبتين متروكتان للتخلص منهما لقربهما من الحاوية، فجروهما ومضوا في طريقهم.

صُدمت «سيفدا» باختفاء الحقيبة التي تحوي ذهبها ومبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وسارعت بإبلاغ الشرطة. وعلى الفور، نسقت السلطات مع بلدية المدينة للتواصل مع الشاحنة وإعادة توجيهها لإفراغ حمولتها والبدء في رحلة البحث.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي لحظات ينهمك فيها العمال بالبحث داخل كومة النفايات تحت أنظار المرأة المصدومة. ولحسن حظها، تُوجت الجهود بالعثور على الحقيبة بما فيها كاملة، لُتختتم الحادثة بنهاية سعيدة ويوم لا يُنسى للجميع.