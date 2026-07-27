أنهى الفنان المصري أحمد سعد حالة الجدل والتكهنات التي رافقت حملته الترويجية لأغنيته الجديدة «كده كده»، بعدما كشف رسمياً عن هوية شريكته في العمل، ليتضح أنها ابنته جودي في أول تعاون غنائي يجمعهما.

مشاركة ابنته الأولى

وشارك أحمد سعد مقطع فيديو على حسابه بمنصة «إنستغرام»، ظهر خلاله برفقة ابنته جودي في أجواء عفوية، قبل أن يكشف عن مشاركتها في الأغنية حيث تؤدي مقاطع باللغة الإسبانية، بينما يغني هو باللهجة المصرية في تجربة تمزج بين الطابع الشرقي والإيقاعات اللاتينية.

تفاصيل الأغنية

وتعد أغنية «كده كده» من أبرز الأعمال التي يستعد أحمد سعد لطرحها خلال موسم صيف 2026، وتحمل كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد ونادر حمدي، فيما تولى نادر حمدي التوزيع الموسيقي، لتشكل مشاركة ابنته واحدة من أبرز مفاجآت الأغنية.

حفل كامل العدد

يذكر أن أحمد سعد أشعل، أمس، أجواء حفله ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، مقدماً باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، وفي مقدمتها «اليوم الحلو» التي حظيت بترديد واسع من الحاضرين.

كما فاجأ جمهوره بتقديم أغنية «ها حبيبي» للنجم العراقي كاظم الساهر لتلقى وصلة الغناء تفاعلاً كبيراً وتصفيقاً حاراً من جمهور الحفل.