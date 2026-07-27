نفي الموسيقار أحمد أبو زهرة الجدل المتداول بشأن رفضه إقامة حفل تأبين لوالده الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكداً أنه لم يصله أي تواصل رسمي من وزارة الثقافة لتنظيم تكريم أو تأبين لوالده.

حقيقة التواصل مع وزارة الثقافة

وأوضح أحمد أبو زهرة في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن التواصل الوحيد الذي تلقاه كان من الدكتورة جيهان زكي قبل استقالتها من منصب وزيرة الثقافة، إذ أبدت رغبتها في عقد لقاء لبحث تكريم الفنان الراحل، إلا أن الاجتماع لم يعقد أو يطرح أي مشروع للتكريم حتى الآن.

سبب الاعتذار عن مهرجان المسرح

وأشار نجل الفنان الراحل إلى أنه تلقى أخيراً دعوة للمشاركة في ندوة عن والده ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، لكنه اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج مصر، مؤكداً أن اعتذاره جاء لظروف السفر فقط.

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

ورحل عبد الرحمن أبو زهرة في 11 مايو الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود حيث قدم خلالها أعمالاً بارزة في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، تاركاً إرثاً فنياً كبيراً في تاريخ الفن المصري.