في صور وتعليقات تحمل رسائل سياسية مباشرة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الأحد، صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي وهو يقف على متن ناقلة نفط إيرانية. وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «إنها ناقلة النفط الخاصة بنا الآن».



رسائل ترمب المشفرة



ونشر صورة أخرى بالذكاء الاصطناعي تحاكي ضرب جزيرة خارك، التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية وركيزة أساسية في اقتصاد البلاد، وتقع قبالة الساحل الجنوبي على بعد مئات الكيلومترات شمال غربي مضيق هرمز الإستراتيجي.



وأكد محللون أن الصور والتعليق تحمل رسائل سياسية مفادها بأن الرئيس الأمريكي يخطط للسيطرة على النفط الإيراني إذا لم يتم التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويعيد حرية الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز.

تبادل تعليق الضربات



وكانت إيران أعلنت، أمس (الأحد)، تعليق هجماتها على دول المنطقة، في ظل وقف واشنطن ضرباتها على إيران لليوم الثاني توالياً.



وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن «الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين»، مضيفاً: «بما أن إستراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضاً عملياتنا الانتقامية».



فيما أعلن سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز، أن ترمب يمنح الدبلوماسية مع إيران «بعض المجال» مجدداً. وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن الولايات المتحدة تظل «على أهبة الاستعداد» لشن المزيد من الضربات، وإنه «تم إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة»، إلا أن ترمب «يمنح المحادثات بعض المجال، فهو يفسح لها هامشاً بسيطاً».



13 ليلة متتالية من الهجمات



يذكر أنه قبل يوم الجمعة، كان الجيش الأمريكي أعلن شن ضربات ضد إيران على مدى 13 ليلة متتالية، ما شكل أوسع عمليات قتالية منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل.



وردت إيران على استئناف الأعمال القتالية اعتباراً من السابع من يوليو، بإعادة إغلاق مضيق هرمز، وإطلاق صواريخ ومسيرات على دول في المنطقة.



وأدى القتال المتجدد حول مضيق هرمز إلى عرقلة الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، ما أعاد الاضطرابات إلى الأسواق في ظل أهمية هذا الممر لإمدادات الطاقة وحركة الشحن البحري، إلا أن الهدوء النسبي الأخير أحيا الآمال بإمكانية العودة إلى المفاوضات التي أثمرت سابقاً عن مذكرة تفاهم وقعتها واشنطن وطهران منتصف يونيو.