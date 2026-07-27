أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية في بحر العرب، شملت تغيير مسار سفن تجارية وصعود قواتها إلى عدد من السفن، ضمن إجراءات إنفاذ الحصار البحري المفروض على إيران.

وقالت «سنتكوم»، في بيان نشرته اليوم (الأحد) عبر منصة «إكس»، إن القوات الأمريكية غيّرت مسار 12 سفينة تجارية حتى السبت 25 يوليو، بعد محاولتها عبور ما وصفته بالحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وأضافت أن القوات الأمريكية عطّلت حركة سفينتين لعدم امتثالهما للتعليمات، كما نفذت عمليات صعود وتفتيش على متن سفينتين أخريين لضمان الالتزام بالإجراءات والتعليمات البحرية المعمول بها.

وأكدت القيادة المركزية أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بشكل كامل، مشددة على استمرار تنفيذ عملياته وفق الخطط المعلنة.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، إتمام عملية صعود للتحقق من وضع ناقلة النفط M/T Charminar التي ترفع علم جزر القمر أثناء إبحارها في بحر العرب، مشيرة إلى أن الناقلة واصلت رحلتها بعد انتهاء إجراءات التحقق.