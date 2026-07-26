أكد وزير الدفاع اليمني الفريق ركن دكتور طاهر العقيلي، اليوم (الأحد)، أن القوات المسلحة، وبالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، ماضية في التصدي للإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي، حتى تحييد خطرها وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني.



وكتب العقيلي في منشور على حساب وزارة الدفاع في «إكس»: «على مدى أكثر من عقد، بل ومنذ نشأتها تؤكد المليشيا الحوثية أنها لا تعيش إلا على دورات وجولات العنف والإرهاب والقرصنة والفوضى، واستهداف مقدرات اليمن واستغلال موقعه الحيوي في تهديد الملاحة الدولية ودول الجوار خدمة لأجندة مموليها ومشغليها في طهران».



وقال وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة ومن منطلق مسؤوليتها ومهامها الدستورية وبالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين ستواجه وتتصدى لهذا الإرهاب المزعزع لأمن الملاحة والممرات المائية، حتى تحييد خطر وتهديد هذه الجماعة المارقة، الذي لن يتوقف ويعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلا ببترها كذراع خارجية، متوعداً ببسط سيطرة الدولة على التراب الوطني كافة.



ويأتي تصريح وزير الدفاع اليمني في الوقت الذي تصعّد مليشيا الحوثي من جرائمها ضد المدنيين والمختطفين في سجونها، وبحسب تقارير حقوقية فإن الشاب محمد أحمد الهدار توفي داخل السجن المركزي بمحافظة البيضاء الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي.



وذكر حقوقيون أن معاينة جثمان الضحية كشفت وجود آثار تعذيب قاسية وواضحة، شملت كسراً في الأنف وكسوراً متفرقة في الأضلاع، ما يرجح تعرضه لانتهاكات جسدية جسيمة أدّت إلى وفاته داخل السجن.