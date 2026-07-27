كشفت شركة «ميتا» عن تحديث جديد لمساعدها الذكي Meta AI، يمنحه قدرات متقدمة تتجاوز المحادثات التقليدية إلى تنفيذ المهام اليومية وإدارة المواعيد، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيتها أمام خدمات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وClaude. ويعتمد التحديث على نموذج Muse Spark 1.1، الذي يتيح للمساعد فهم سياق المستخدم وتنفيذ المهام بصورة أكثر استقلالية.

ويستطيع Meta AI الوصول إلى تقويم المستخدم لإعداد ملخصات يومية، وتنظيم الاجتماعات، واقتراح أفضل المواعيد، إلى جانب إجراء أبحاث متعمقة يمكن للمستخدم تعديل مسارها أثناء التنفيذ، ثم تحويل نتائجها إلى تقارير أو عروض تقديمية أو خطط عمل جاهزة. كما أصبح بإمكانه تعديل الاستجابة أثناء توليدها دون الحاجة إلى بدء المحادثة من جديد، بما يمنح المستخدم تجربة أكثر مرونة.

وتشمل المزايا الجديدة، تنفيذ المهام المتكررة تلقائياً بعد إعدادها مرة واحدة، مثل إعداد خطط الوجبات الأسبوعية، وإرسال ملخصات التقويم، والتنبيه بتوفر المنتجات، والبحث عن خيارات مناسبة عبر خدمات «ميتا». وأكدت الشركة، أن التحديث بدأ بالوصول تدريجياً عبر تطبيق Meta AI والويب في عدد من الأسواق، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل منصات إضافية، من بينها واتساب، خلال الأسابيع القادمة.