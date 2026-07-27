أثارت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كيم كارداشيان تفاعلاً واسعاً، بعدما سخرت من إخفاقها في اختبار المحاماة بولاية كاليفورنيا، مستغلة الأمر في حملة دعائية جديدة لعلامتها الخاصة بمشروب الطاقة.

وظهرت كارداشيان في إعلان يحمل طابعاً كوميدياً، تجيب خلاله عن أسئلة تتعلق بحياتها المهنية وقدرتها على مواصلة العمل، قبل أن تختتم الإعلان بمشهد يجمعها بإحدى المحاميات، التي تسألها ما إذا كانت قد اجتازت اختبار المحاماة.

وردت كارداشيان بابتسامة قائلة: «لا، لم أنجح في اختبار المحاماة... بل رفعت سقفه»، في إشارة ساخرة إلى تعثرها في اجتياز الاختبار، وهي العبارة التي لاقت انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت كارداشيان قد أخفقت في اختبار المحاماة الذي خاضته العام الماضي، لكنها أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تزال متمسكة بحلمها في أن تصبح محامية، مشيرة إلى أنها ستواصل الدراسة والاستعداد حتى تتمكن من اجتياز الاختبار مستقبلاً، معتبرة أن الإخفاق يمثل دافعاً للاستمرار وليس نهاية الطريق.