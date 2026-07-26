كشف الفنان المصري أحمد عبدالعزيز تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها أخيراً، مشيراً إلى خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، ما فرض عليه برنامجاً علاجياً وفترة نقاهة التزم خلالها بتعليمات الأطباء للحفاظ على سلامة صوته.

أزمة صحية

وأوضح خلال حديثه على هامش تكريمه في المهرجان القومي للمسرح أن الفريق الطبي أوصاه بالامتناع التام عن الحديث أو المشاركة في أي فعالية عامة، مؤكداً أن أي مجهود صوتي خلال تلك المرحلة كان من الممكن أن يؤثر على نتائج الجراحة ويؤخر تعافيه.

أول ظهور

ورغم هذه التعليمات الصارمة، قرر أحمد عبدالعزيز حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري وتسلم درع تكريمه، تقديراً للدعوة التي وجهها إليه رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، واعتزازاً بالمكانة الخاصة التي يحتلها المسرح في مسيرته الفنية.

وأشار إلى أن هذا التكريم يحمل قيمة استثنائية بالنسبة له لذلك فضل أن يكون حاضراً بنفسه رغم معاناته الصحية وصعوبة التحدث ليشارك الجمهور وزملاءه هذه اللحظة المهمة.

آخر الأعمال

ويعد مسلسل «فهد البطل» آخر أعمال أحمد عبدالعزيز وعرض في رمضان الماضي.