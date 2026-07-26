أثارت قناة «تودو نوتيسياس» الأرجنتينية جدلاً واسعاً بعدما عرضت قائمة تضم 10 شخصيات عالمية اتهمتها بالترويج لما وصفته بـ«معاداة الأرجنتين»، وذلك عقب خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وضمت القائمة شخصيات من مجالات مختلفة، بينهم: المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، والممثل الأمريكي صامويل إل. جاكسون، والإعلامي البريطاني بيرس مورغان، وصانع المحتوى الأمريكي الشهير «سبيد»، إلى جانب أسماء أخرى أثارت مواقفها أو تصريحاتها انتقادات في الأوساط الأرجنتينية خلال منافسات البطولة.

وجاء إدراج حسام حسن في القائمة على خلفية انتقاداته لأداء التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-2.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر قد أبدى اعتراضه على عدد من القرارات التحكيمية خلال المباراة، معتبراً أن فريقه تعرض للظلم، ومشككاً في بعض القرارات التي رأى أنها أثرت على مجريات اللقاء، قبل أن ينفي مسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم وجود أي تحيز لصالح المنتخب الأرجنتيني.

ولم تقتصر القائمة التي عرضتها القناة الأرجنتينية على شخصيات رياضية، إذ شملت مشاهير عالميين في مجالات الفن والإعلام وصناعة المحتوى، من بينهم صامويل إل. جاكسون وبيرس مورغان و«سبيد»، في قائمة بدت أقرب إلى رصد أبرز الشخصيات التي اتخذت مواقف أو أطلقت تصريحات اعتُبرت منتقدة للأرجنتين أو لمنتخبها خلال مشوار كأس العالم.

وأثارت القائمة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام في ردود الفعل بين من اعتبرها معالجة ساخرة للانتقادات التي تعرض لها المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة، ومن رأى أن وصف منتقدي الفريق بـ«معادي الأرجنتين» يمثل مبالغة في التعامل مع الخلافات الرياضية والإعلامية.

وتأتي هذه الضجة بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم 2026، ليفشل في الاحتفاظ باللقب العالمي، بعدما خاض مشواراً قوياً في البطولة بلغ خلاله المباراة النهائية.

وأعاد إدراج حسام حسن في القائمة إلى الواجهة الجدل الذي رافق مباراة مصر والأرجنتين، لاسيما الانتقادات التي وجهها المدرب المصري إلى القرارات التحكيمية، لتتحول تصريحاته، بعد أسابيع من انتهاء المباراة، إلى سبب لوضعه ضمن قائمة ضمت شخصيات فنية وإعلامية ورياضية من أنحاء العالم.