قطع الفنان اللبناني راغب علامة بعدم صحة الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً حول دخوله في خلافات مع جيرانه في لبنان، مؤكداً أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.

حقيقة الخلافات

وأشار علامة خلال تصريحات تليفزيونية إلى اعتياده مواجهة الشائعات التي تستهدف إثارة الجدل حوله، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص يحاولون الزج باسمه في أزمات مفتعلة لكنه يرفض الانخراط في أي سجال لا يليق بمكانته الفنية أو جمهوره.

وأضاف: "حياتي تسير بشكل طبيعي وأقيم في بيئة هادئة"، لافتًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مساحة تنتشر فيها الأخبار غير الدقيقة، مؤكداً تفضيله الرد بالأفعال والهدوء بدلاً من الانجرار وراء الضجة.

خلفية الواقعة

وزعمت منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي وجود خلاف بين راغب علامة وعدد من جيرانه في منطقة ميناء الحصن بلبنان على خلفية ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على سطح المبنى، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والتكهنات.

كما تداولت بعض الصفحات أنباء عن وجود نزاع يتعلق بمبلغ مالي يقدر بنحو 300 دولار، إلا أن راغب علامة وشقيقه ومدير أعماله خضير علامة نفيا هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدين أنها شائعات لا تستند إلى أي وقائع حقيقية.

حفل العلمين

من جهة ثانية، يستعد راغب علامة لإحياء حفل غنائي 31 يوليو على أول مسرح عائم في مصر والشرق الأوسط ببحر بورتو مارينا في العلمين الجديدة بمصر، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أبرز أغانيه وسط حضور جماهيري مرتقب.