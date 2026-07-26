كشف الفنان المصري ياسر جلال حقيقة ما يتردد بشأن الأجر الذي يتقاضاه عن أعماله الدرامية، مؤكداً أن الأرقام المتداولة خلال الفترة الماضية بعيدة تماماً عن الواقع ولا تعكس قيمة أجره الفعلي.

قيمة

أجره الحقيقي

وأوضح جلال خلال استضافته في برنامج «آخر النهار» بأنه لا يجد أي حرج في الحديث عن أجره الحقيقي، مشيراً إلى أن المقابل الذي يحصل عليه يزيد قليلاً على 10 ملايين جنيه وليس 40 أو 50 مليون جنيه كما يشاع، لافتاً إلى أنه يعد من أقل النجوم أجراً مقارنة بعدد من زملائه في الساحة الفنية.

وأضاف ما يتم تداوله حول حصوله على عشرات الملايين عن المسلسل الواحد لا يمت للحقيقة بصلة، لافتاً إلى أن الشائعات كثيراً ما تبتعد عن الأرقام الحقيقية.

مصدر الدخل

وأكد ياسر جلال أن دخله يعتمد بالكامل على الأعمال الدرامية، مشيراً إلى عدم مشاركته في الإعلانات أو البرامج بمقابل مادي ولا يمتلك أي مشاريع استثمارية، موضحاً أن نحو 40% من دخله يذهب لسداد الضرائب.

لافتاً إلى أن النجومية تفرض على الفنان أعباء مالية كبيرة تتجاوز 100 ألف جنيه، موضحاً أن جزءاً كبيراً من دخله ينفق على متطلبات العمل والحفاظ على المظهر المهني وهو ما يجعل مصروفات المهنة مرتفعة بصورة قد لا يدركها كثيرون.