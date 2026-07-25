وسّعت القوات المسلحة اليمنية عملياتها الجوية ضد مليشيا الحوثي، بشن غارتين استهدفتا مساء اليوم (السبت) مواقع جديدة للمليشيا في محافظة الضالع، ضمن سلسلة من الضربات التي طالت في وقت سابق مواقع عسكرية في مأرب والجوف.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية بأن الطيران الحربي نفذ غارتين على موقع «كولة القاضي» جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع، ما أسفر عن انفجارات عنيفة في الموقع المستهدف.

تصاعد أعمدة الدخان

وأظهرت صور متداولة من مدينة دمت تصاعد كثيف للدخان من الموقع المستهدف، عقب الغارتين اللتين استهدفتا مواقع تابعة لمليشيا الحوثي.

اللواء القبة: جاهزون لتحرير محافظة الضالع

وأكد محافظ الضالع قائد المحور اللواء الركن أحمد قائد القبة من الخطوط الأمامية لجبهة القتال على جاهزية الجبهات التي تنتظر التوجيهات من القيادة لتحرير المناطق المحتلة من مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل كامل.

استهداف منصات الصواريخ والمسيّرات

وكان التلفزيون اليمني قد أعلن في وقت سابق اليوم استهداف منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة التابعة لمليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، إلى جانب مواقع أخرى للمليشيا في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر.

وأشار التلفزيون إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

مسؤولون عسكريون: استهداف منصات الإطلاق

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين عسكريين يمنيين أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد قدرات المليشيا العسكرية.