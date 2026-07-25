كشف جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال مدرب مانشستر سيتي السابق بيب غوارديولا، سبب رفض موكله العرض المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتولي القيادة الفنية لمنتخب «الآزوري».

كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن غوارديولا رفض تدريب إيطاليا لأسباب شخصية تتعلق بحاجته إلى الحصول على فترة راحة والبقاء برفقة عائلته، بعد رحيله عن مانشستر سيتي، إلى جانب أسباب رياضية مرتبطة بطبيعة المشروع.

«التوقيت» وراء رفض غوارديولا

وقال أوروبيتج في تصريح خاص إلى «عكاظ»: «غوارديولا رفض تدريب إيطاليا لأنه يرى أن التوقيت الحالي غير مناسب لتولي هذه المهمة، الأمر لا يتعلق بالمشروع أو الراتب».

مسيرة أسطورية مع السيتي

وقضى غوارديولا 10 مواسم على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، حقق خلالها 20 لقباً، وكان أبرز إنجازاته قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات.

ورغم مسيرته الحافلة بالإنجازات مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، لم يسبق للمدرب الإسباني أن أشرف على تدريب أي منتخب وطني خلال مسيرته التدريبية.