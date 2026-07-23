أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تعاقده رسمياً مع إليوت أندرسون، قادماً من صفوف نوتنغهام فورست خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد لمدة 5 سنوات

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، البالغ من العمر 23 عاماً، وقع عقداً لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي.

ثاني أغلى لاعب بريطاني

ولم يكشف مانشستر سيتي القيمة المالية للصفقة، لكن صحيفة «ديلي ميل» ذكرت أن أندرسون أصبح ثاني أغلى لاعب بريطاني في التاريخ، بعدما بلغت قيمة الصفقة 116 مليون جنيه إسترليني، خلف مورغان روجرز، الذي انضم إلى تشيلسي هذا الأسبوع مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.

مسيرة أندرسون

وبدأ أندرسون مسيرته مع نيوكاسل يونايتد، قبل أن ينتقل إلى نوتنغهام فورست عام 2024، حيث فرض نفسه سريعاً كأحد أبرز لاعبي الفريق، إذ يتميز بقدرته على شغل جميع أدوار خط الوسط.

أرقامه مع نوتنغهام

وخاض أندرسون 50 مباراة بقميص نوتنغهام فورست في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.