أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم (الخميس)، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لمدة موسم واحد.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي إيه سي ميلان أن يعلن أن لوكا مودريتش قد وقع عقداً لموسم آخر، حتى 30 يونيو 2027».

ركيزة أساسية في خط الوسط

وأضاف البيان: «يُعدّ لوكا ركيزة أساسية في خط وسط ميلان منذ انضمامه، إذ وظّف خبرته وموهبته لخدمة الفريق داخل الملعب وخارجه بتواضع وشغف كبيرين، وسيواصل الكرواتي، أحد أبرز وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم، مسيرته بقميص ميلان، بعدما خاض معه 37 مباراة وسجل هدفين الموسم الماضي، طامحاً لتحقيق إنجازات جديدة ومهمة».

اتصالات إبراهيموفيتش حسمت القرار

كانت تقارير صحفية قد ذكرت قبل أيام أن كبير مستشاري النادي زلاتان إبراهيموفيتش تواصل هاتفياً مع مودريتش مرتين خلال الفترة الأخيرة لإقناعه بتجديد عقده، مؤكداً له مدى رغبة إدارة النادي والمدرب الجديد روبن أموريم في استمراره مع ميلان لموسم إضافي.

دور قيادي داخل وخارج الملعب

وأوضحت التقارير أن إبراهيموفيتش لم يعد مودريتش بالحصول على عدد الدقائق نفسه الذي شارك به في الموسم الماضي، بل عرض عليه دوراً أكبر داخل الفريق، أشبه بـ«قائد إداري» في غرفة الملابس، يقود المجموعة الجديدة داخل الملعب وخارجه.