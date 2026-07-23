اتخذت إدارة نادي الهلال خطوة نحو التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة «آس» الإسبانية، فبعد حسم صفقة كريسينسيو سامرفيل من وست هام الإنجليزي، يتجه الهلال الآن نحو جناح آخر من الطراز الرفيع، وهو عثمان ديمبلي.

اتصالات أولية

وأضافت الصحيفة أن الهلال بدأ التواصل مع وكلاء اللاعب الفرنسي، ويسعى جاهداً لإتمام صفقة جديدة من العيار الثقيل، وفي حال موافقة اللاعب، سيبدأ التفاوض مع باريس سان جيرمان، الذي يرغب بدوره في تجديد عقد الفائز الحالي بالكرة الذهبية لعام 2025.

عقد ممتد وقيمة سوقية مرتفعة

ويمتد عقد عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ100 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام عثمان ديمبلي

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً 40 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 20 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما قدم مستوى مميزاً مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، بتسجيله 6 أهداف وصناعة هدفين في 8 مباريات.