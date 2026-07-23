أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تعاقده مع الجناح الأيسر اليوناني كريستوس تزوليس قادماً من صفوف كلوب بروج البلجيكي، لتعويض رحيل البلجيكي لياندرو تروسارد إلى بشكتاش التركي.

تفاصيل التعاقد

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسرّنا الإعلان عن توقيع عقد طويل الأمد مع كريستوس تزوليس، إذ ينضم إلينا اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قادماً من نادي كلوب بروج، بعدما شارك في 108 مباريات بجميع المسابقات، سجل خلالها 43 هدفاً وصنع 45 هدفاً للفريق البلجيكي».

وأضاف بيان حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي: «سيرتدي تزوليس القميص رقم 17، وقد انضم بالفعل إلى زملائه الجدد في مركز التدريب استعداداً للموسم الجديد».

صفقة قياسية

وبحسب تقارير صحفية، كلفت الصفقة خزائن أرسنال نحو 34 مليون جنيه إسترليني (45.40 مليون دولار) لصالح كلوب بروج، لتصبح أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري البلجيكي للمحترفين.

مسيرة تزوليس

وبدأ تزوليس مسيرته مع باوك اليوناني، قبل الانتقال إلى نوريتش سيتي عام 2021، حيث خاض 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم انتقل إلى الدوري البلجيكي في عام 2024.